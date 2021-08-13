Укрзализныця будет сотрудничать с Deutsche Bahn по энергоэффективности

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Укрзализныця заключила договор с немецкой Deutsche Bahn Engineering & Consulting, она будет консультировать УЗ по подготовке инвестплана для формирования новой системы энергоменеджмента, для этого ЕБРР предоставил 370 тысяч евро гранта.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и.о. председателя правления Александра Камишина.

Так, Укрзализныця должна сформировать инвестиционный план энергоэффективности в соответствии с обязательствами в рамках сотрудничества с ЕБРР по проекту электрификации железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка.

Камишин отметил, что соглашение уже подписали и вскоре планируют начать сотрудничество с консультантом DB. Согласно договору консультант DB Engineering & Consulting GmbH должен в течение 1,5 года подготовить инвестиционный план энергоэффективности с определением приоритетных мероприятий.

Также будут разработаны рекомендации и дорожная карта по получению сертификата ISO 50001 и представлена новая система энергоменеджмента Укрзализныци.

Для реализации договора специальный фонд акционеров ЕБРР (СФА) согласился предоставить Укрзализныце безвозвратный грант в сумме около 370 тыс. евро, который полностью покрывает сумму оплаты услуг консультанта.

Консорциум DB Engineering & Consulting GmbH определены консультантом Укрзализныци по результатам тендерной закупки по правилам и процедурам ЕБРР. Министр инфраструктуры Александр Кубраков анонсировал возможность дальнейшего привлечения DB в управленческие процессы УЗ.

Экономическая правда