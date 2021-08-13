Дефицит угля: "ДТЭК Энерго" импортирует 320 тысяч тонн топлива из Польши

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Компания "ДТЭК Энерго" подписала подписала соглашение на поставку 320 тысяч тонн энергетического угля из Польши в период с августа 2021 по январь 2022 года включительно.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что контракт на импорт топлива заключили с угледобывающим предприятием Bogdanka.

"Уголь предназначен для нужд ТЭС ДТЭК Энерго, в частности, генераций ДТЭК Западэнерго, чьи станции находятся рядом с границей с Польшей. Отгрузка первой партии продукции ожидается на следующей неделе", - заявили в компании.

"Импорт угля - это крайняя и временная мера для поддержания стабильной работы энергосистемы. Украинский уголь является нашим ключевым приоритетом, но из-за повышенной нагрузки на наши ТЭС в июле, мы вынуждены искать дополнительные источники топлива", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

"Ведем переговоры с поставщиками из Польши, Казахстана, США. Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути", - ранее сообщил ЭП Салеев.

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Экономическая правда