Все разделы
Укр / Рус

Зеленский в США может встретиться с Илоном Маском и главой Apple Куком – СМИ

Пятница, 13 августа 2021, 09:00
 
фото: оп

Президент Украины в рамках визита в США может встретиться с предпринимателем Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Об этом сообщило издание ZN.ua со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

По информации источников, согласно с предварительной программой визита Зеленский сначала отправится в Чикаго, где будет находиться 28-29 августа. Там он вместе с украинской диаспорой отметит День независимости Украины, и, возможно, встретится с американским бизнесом.

В Вашингтон Зеленский вылетит 29 августа вечером. Согласно предварительной программе, он пробудет там один день, 30 августа, и проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Издание отмечает, что от идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться.

31 августа Зеленский проведет в Сан-Франциско в Калифорнии. Сейчас прорабатывается возможность проведения трех возможных мероприятий - встречи с предпринимателем Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком, а также выступление президента в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

По свидетельству источников, программа еще не утверждена окончательно и в ней возможны изменения.

Накануне поездки Зеленского министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне провели встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном по подготовке визита президента Украины.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Зеленский США Маск Apple

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: кто в нее вошел 12 августа 2021, 13:45
Зеленский подписал закон, который криминализирует незаконную добычу полезных ископаемых 6 августа 2021, 14:50
Переселенцев освободят от жестких санкций за неуплату кредитов – подписан закон 6 августа 2021, 11:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!