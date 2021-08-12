В Киеве застройщик возводит дополнительные этажи к заселенному ЖК

Владимир Гуцул

Девелоперская компания "Статус Групп" ведет работы по строительству дополнительных этажей на крыше дома, введенного в эксплуатацию 2017 года.

Об этом сообщил пользователь соцсети Facebook Владимир Гуцул. Информацию подтвердили журналисту ЭП местные жители.

Речь идет о 6-этажном доме в жилом комплексе "Ривьера" на столичных Осокорках.

Застройщик начал надстраивать новые этажи, увеличив высоту здания как минимум до 9 этажей.

Как видно из опубликованных фотографий, вдоль строительной площадки отсутствует защитный забор.

Владимир Гуцул

На странице ЖК на портале ЛУН анонсируется старт продаж квартир в "новой очереди" строительства.

По данным ЭП, контроль над компанией "Статус Групп" имеет ее бывший директор, народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Стрихарский.

ЭП обратилась к "Статус Групп" за комментарием, однако на момент публикации новости его не получила.

Владимир Гуцул

Экономическая правда