Компания Shell выплатит Нигерии 111 млн долларов за утечку нефти в 1970-х

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Нефтяной гигант Shell выплатит нигерийскому сообществу 111 млн долларов за утечку нефти во время войны в Биафранском регионе 1967-70 годов.

Об этом сообщает BBC.

Нигерийский суд впервые оштрафовал Shell на 41,36 млн долларов в 2010 году. Тогда компания подала ряд апелляционных жалоб, ни одна из которых не была удовлетворена судом.

В прошлом году Верховный суд Нигерии заявил, что вместе с процентами штраф компании увеличился в десять раз относительно первого решения, Shell это отрицает.

В этом году Shell начала международный арбитраж в этом деле после решения Верховного суда. Однако в конечном итоге компания согласилась выплатить 111 млн долларов в эквиваленте истцам по делу, и таким образом закрыть ее. Дело открыли еще в 1991 году.

В заявлении Shell отметила, что продолжает держаться позиции,что убытки были нанесены третьей стороной.

Экономическая правда