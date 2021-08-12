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Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики: кто в нее вошел

Четверг, 12 августа 2021, 13:45
 
фото: оп

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики и утвердил ее персональный состав.

Об этом говорится в распоряжении президента №521/2021-рп, которое опубликовано на сайте Офиса президента.

Отмечается, что такая рабочая группа создается с целью создания коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений по ускорению инновационного развития экономики.

Также распоряжением разрешается руководителю рабочей группы вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, независимых экспертов.

Зезелнський поручил рабочей группе внести предложения по:

  • первоочередных мерах по развитию цифровой трансформации экономики, внедрения технологических инноваций в производственные процессы;
  • направлениям реализации инновационных проектов для активизации наиболее перспективных сфер экономической деятельности, внедрение новых подходов и стандартов осуществления деятельности в соответствующих сферах;
    созданию условий для реализации приоритетных для государства инновационных проектов и развития технологических компаний.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

В состав рабочей группы вошли:

  • Андрей Ермак - руководитель Офиса президента, председатель рабочей группы;
  • Анатолий Амелин - сооснователь общественной организации "Украинский институт будущего" (по согласию);
  • Александр Борняков - заместитель министра цифровой трансформации;
    Юлия Диденко - народный депутат, председатель подкомитета по вопросам налогообложения доходов физических лиц, единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других начислений на фонд оплаты труда Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (по согласию);
  • Дария Заривна - советник руководителя Офиса президента, секретарь рабочей группы;
  • Павел Карташов - директор Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов) (по согласию);
  • Тимофей Милованов - советник руководителя Офиса президента, исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины";
  • Ирина Новиква - заместитель министра экономики;
  • Александр Носов - член наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию);
  • Роксолана Пидласа - народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития (по согласию);
  • Юлия Свириденко - заместитель руководителя Офиса президента;
  • Андрей Сибига - заместитель руководителя Офиса президента;
  • Виктория Тигипко - основательница общества с ограниченной ответственностью "ТА Венчурс", член наблюдательного совета Фонда развития инноваций (Украинский фонд стартапов) (по согласию);
  • Михаил Федоров - вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации.

Экономическая правда

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