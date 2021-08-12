Экс-глава филиала Укрзализныци могла нанести окружающей среде ущерб в полмиллиарда – ОГП

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В суд направлено обвинительное заключение по бывшей и.о. директорки филиала "Центра управления промышленностью" на Укрзализныци, по данным расследования она из-за служебной халатности нанесла окружающей среде ущерб в 495 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Обвинительный акт направлен по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Расследование установило, что экс-глава филиала не обеспечила надлежащее оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ и не прекратила незаконные взрывы на гранитном карьере - производственном подразделении "Пенизевицкий карьер".

Вследствие служебной халатности со мая 2017 года по октябрь 2018 года незаконно проведено 5 взрывов на Житомирщине и добыто почти 219 тыс м куб габбро-анортозита, гранита, габбро-норито, чем нанесен ущерб окружающей среде в почти 495 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

Экономическая правда