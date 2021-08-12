Зеленский подписал законы по развитию экологического транспорта

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Президент Владимир Зеленский подписал два закона, предусматривающие налоговые преференции для транспорта, который использует биотопливо или работает от электроэнергии, а также для предприятий, которые его производит.

Об этом сообщает Офис президента.

Речь идет об изменениях в Налоговый и Таможенный кодекс Украины, которые Верховная Рада приняла 15 июля. Их цель - увеличить долю экологического транспорта в Украине из-за повышения доступности для потребителей и стимулирования развития производства.

Так, временно, до 1 января 2026 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу в Украину и поставки на территории Украины транспорта на электродвигателях, а также новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе .

Также в 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС и ввозной пошлиной импорт ряда товаров предприятиями, которые создают или модернизируют свои производственные мощности для создания таких транспортных средств (не касается товаров государства-агрессора, и товаров с оккупированной территории Украины).

Кроме того, в 31 декабря 2035 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий, производящих экологические транспортные средства, а также электродвигатели, литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы и зарядные устройства к ним. Условие - направление высвобожденных средств на научно-исследовательские работы в области электротранспорта, увеличение объема производства и др. Законы вступают в силу с 1 января 2022 года.

Экономическая правда