НБУ отозвал банковскую лицензию у своего банка

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Нацбанк отозвал банковскую лицензию в ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" на основании поданного им заявления.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение правление НБУ приняло 10 августа 2021 года.

В регуляторе напомнили, что 3 февраля 2021 года акционеры ПАО "Расчетный центр" приняли решение о прекращении этим банком осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 30 июня 2021 года ПАО "Расчетный центр" завершил осуществление банковской деятельности.

"ПАО "Расчетный центр" имеет лицензию Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление клиринговой деятельности и продолжит осуществлять соответствующую профессиональную деятельность на рынках капитала.

В то же время денежные расчеты, связанные с клиринговой деятельностью, в дальнейшем будут обеспечиваться с использованием счета в НБУ, что предусмотрено законом и лучшими международными практиками", - пояснили в НБУ.

Отмечается, что ПАО "Расчетный центр" - восьмой банк, который прекратил осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

Ранее НБУ уже отозвал лицензии у ПАО "ВЕРНУМ БАНК", АО "БМ Банк", ПАО "Диви Банк", ПАО "КБ" Финансовый партнер ", ПАО "Апекс-Банк", ПАО "Промышленно-финансовый банк" и ПАО "Кредит Оптима Банк".

Процедура прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица осуществляется в соответствии с ЗУ "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

Для прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица банк согласовывает с НБУ план прекращения и полностью выполняет обязательства, связанные с осуществлением банковской деятельности в установленный срок.

Национальный банк является ключевым акционером ПАО "Расчетный центр" (во владении НБУ более 83% акций РЦ).

Экономическая правда