Fitch улучшило прогноз Нафтогаза и подтвердило рейтинг "В"

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Международное агентство Fitch Ratings улучшило прогноз Нафтогаза со стабильного до позитивного и подтвердило кредитный рейтинг "В".

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза, Fitch.

В компании отметили, что "лучший рейтинг - это возможность привлечь деньги на лучших условиях".

Учитывая то, что Нафтогаз является национальной компанией, его кредитный рейтинг связан с рейтингом Украины. Самостоятельная оценка Нафтогаза - "В-".

"Самостоятельный рейтинг "В-" отражает нестабильность операций после анбандлинга, неопределенность относительно внутреннего регулирования цен и взыскания дебиторской задолженности со слабой внутренней экономикой и валютным риском", - говорится в сообщении Fitch.

В агентстве ожидают, что ликвидность будет находиться под давлением капитальных затрат, поскольку Нафтогаз инвестирует в свою ресурсную базу для остановки снижения добычи природного газа.

Напоминаем:

Агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, сделав его "B".

Экономическая правда