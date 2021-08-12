Fitch улучшило прогноз Нафтогаза и подтвердило рейтинг "В"
Международное агентство Fitch Ratings улучшило прогноз Нафтогаза со стабильного до позитивного и подтвердило кредитный рейтинг "В".
Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза, Fitch.
В компании отметили, что "лучший рейтинг - это возможность привлечь деньги на лучших условиях".
Учитывая то, что Нафтогаз является национальной компанией, его кредитный рейтинг связан с рейтингом Украины. Самостоятельная оценка Нафтогаза - "В-".
"Самостоятельный рейтинг "В-" отражает нестабильность операций после анбандлинга, неопределенность относительно внутреннего регулирования цен и взыскания дебиторской задолженности со слабой внутренней экономикой и валютным риском", - говорится в сообщении Fitch.
В агентстве ожидают, что ликвидность будет находиться под давлением капитальных затрат, поскольку Нафтогаз инвестирует в свою ресурсную базу для остановки снижения добычи природного газа.
Напоминаем:
Агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, сделав его "B".
Экономическая правда
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