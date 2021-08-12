Страховые компании ARX и ARX Life успешно завершили первое полугодие 2021
Сумма собранных страховых премий двух компаний составила 1,6 млрд грн, что на 26% выше, чем в 2020 году.
ARX остается безусловным лидером Украины на рынке КАСКО в течение 12 лет, предоставляя широкий перечень программ страхования владельцам автомобилей. Данный вид страхования занимает большую долю в портфеле компании.
По результатам 6 месяцев 2021, объем премий по КАСКО составил более 905 млн. Грн, показав прирост 36% к 2020 году. ARX также уверенно прирастает в сборах по автогражданке (ОСАГО) - на 14% по сравнению с 2020 годом.
Компания входит в топ-3 лидеров рынка добровольного медицинского страхования и продолжает наращивать его долю в своем портфеле. За 6 месяцев текущего года ARX собрала 285 млн грн премий, что на 18% больше объемов прошлого года.
Компания ARX Life за первое полугодие 2021 представила рынку новый продукт "Инвестиционное страхование жизни". Это финансовый инструмент, который сочетает страховую защиту и накопительную программу, на которую начисляется инвестиционный доход. Сумма премий за 6 месяцев компании по страхованию жизни ARX Life составляет - 159 млн грн, что на 26% больше, чем в 2020 году.
Вячеслав Гавриленко, генеральный директор компании ARX Life, заместитель Председателя правления компании ARX:
"Отвечая вызовам современности, наши клиенты оформляют договоры где им удобно - как в оффлайн, так и в онлайн-каналах продаж: от офисов и партнеров до агентской сети, контакт- центра, сайта компании и агрегаторов. Количество договоров, оформленных в онлайн-каналах - становится все больше. Мы регулярно добавляем новые удобные цифровые сервисы, которые существенно упрощают коммуникацию с клиентом, повышая ее эффективность. Мы удовлетворены итогами первого полугодия и нашими темпами развития"
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