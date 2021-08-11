Офис генпрокурора отпустил Рудьковского на лечение в Вену – он оказался в Монако

Николай Рудьковский zn.ua

Офис генерального прокурора разрешил подозреваемому по делу о похищении Олега Семинского, экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому, с 4 августа проходить медицинское обследование в Вене, Австрия - 11 августа появилась информация о его пребывании в Монако.

Об этом ЭП сообщил один из осведомленных собеседников в деле, ответ ОГП по ходатайству Рудьковского в распоряжении редакции, экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram.

Согласно ответу Офиса генпрокурора по ходатайству Рудьковского "сторона обвинения не возражает против прохождения в период с 03.08.2021 по 21.08.2021 на территории г. Вена, Австрия, обследования и лечения в соответствии с поставленным диагнозом".

В связи с этим ОГП выдало разрешение Рудьковскому на выезд исключительно в Вену и исключительно с целью получения медицинской помощи.

Кроме того, в случае нарушения условий, сторона обвинения будет иметь основания для ходатайства об изменении меры пресечения, добавили в прокуратуре.

Однако, по данным собеседника, Рудьковский сейчас находится в Монако. Впоследствии экс-нардеп Сергей Лещенко также опубликовал информацию о пребывании там обвиняемого со ссылкой на одного из депутатов.

Рудьковський в отеле Monte Carlo Bay фото предоставлено источником Эп, логотип отеля добавлен Эп

На фото можно разглядеть логотип M-C на полу, который соответствует логотипу отеля Monte Carlo Bay.

ЭП пока не получила комментария от Офиса генпрокурора.

Напоминаем:

В июле Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-министру транспорта Николая Рудьковского с содержания под стражей на ночной домашний арест.

Экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский вернулся в Украину, где ему в аэропорту вручили подозрение в резонансном похищении руководителя компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который теперь является народным депутатом от "Слуги народа".

25 февраля СБУ и ОГП раскрыли резонансное похищение в 2012 году Семинского.

Согласно сообщению, заказчиком похищения является бывший бизнес-партнер Семинского, народный депутат нескольких созывов, который в прошлом занимал должность министра транспорта и связи. По данным УП, речь идет о Николае Рудьковском.

Экономическая правда