Бизнес может получить любую из 13 лицензий через "Дию" – эксперимент Минэкономики

На заседании правительства приняли решение запустить экспериментальный проект "Е-разрешение" для получения одной из 13 самых популярных лицензий бизнеса через через "Дию".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для участия в экспериментальном проекте отобрали 13 наиболее популярных лицензий: на розничную и оптовую торговлю алкоголем, табачными изделиями, жидкостями для е-сигарет; оптовую торговлю топливом и хранение горючего.

Также онлайн можно получить лицензии на осуществление туроператорской деятельности, деятельности по ветеринарной практике, обращение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, деятельности в сфере дошкольного образования и посредничество в трудоустройстве за рубежом.

Перечень разрешений планируют расширить, добавили в Минекономики.Там отметили, что таких лицензий ежегодно получает более 200 тысяч предпринимателей. Наряду с онлайн-формой бизнес может подать заявление в письменном виде.

Реализация проекта предусматривает цифровизацию полного цикла процедур в сфере лицензирования и автоматическую выдачу лицензии, там где не предусмотрено дополнительных проверок документов при подаче заявления.

Эксперимент продлится с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2023 года года. После его завершения планируется внесение в Верховную Раду проекта закона об упрощении условий предоставления лицензий.

Экономическая правда