Официальный курс: гривня ослабла

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 августа на уровне 26,80 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,41 грн (на 11 августа - 31,36 гривни).

Напоминаем:

11 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.

11 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.

Экономическая правда