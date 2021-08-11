Официальный курс: гривня ослабла
Среда, 11 августа 2021, 18:56
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 августа на уровне 26,80 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,41 грн (на 11 августа - 31,36 гривни).
Напоминаем:
11 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.
11 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua