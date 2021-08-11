Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня ослабла

Среда, 11 августа 2021, 18:56
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 августа на уровне 26,80 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,41 грн (на 11 августа - 31,36 гривни).

Напоминаем:

11 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.

11 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару 11 августа 2021, 17:10
Курс валют на 11 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки 11 августа 2021, 11:10
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро 10 августа 2021, 19:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!