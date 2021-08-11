В СИЗО запустят эксперимент с платным интернетом для заключенных

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В Украине запустят эксперимент с платным интернетом для лиц, находящихся под стражей в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Источник: Укринформ со ссылкой на решение Кабмина от 11 августа

Детали: Документ предлагает ввести в отдельных СИЗО экспериментальный проект, согласно которому лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставлять услуги по доступу к глобальной сети Интернет и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии.

Отмечается, что этот проект будет реализовываться до 30 апреля 2023 года.

Также правительство поручило Министерству юстиции подать до 1 июля 2023 года отчет о результатах эксперимента.

Сообщается, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов из госбюджета.

Предыстория:

В апреле стало известно, что Министерство юстиции в рамках реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.

24 июля министр юстиции Денис Малюська презентовал услугу приобретения подарочных сертификатов на проживание в камерах СИЗО с улучшенными условиями. Позже он сообщил, что услуга оказалась популярной.

Украинская правда