Как рождаются украинские монеты
Среда, 11 августа 2021, 14:30
Все украинские монеты рождаются в Банкнотно-монетном дворе НБУ - режимном объекте с ограниченным доступом. Нацбанк показал, как происходит этот процесс на примере чеканки памятных и инвестиционных монет к 30-й годовщине Независимости Украины.
Экономическая правда рассказывает, как создаются украинские монеты, и какой путь они проходят от дизайна художников до чеканки.
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