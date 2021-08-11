Как рождаются украинские монеты

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Все украинские монеты рождаются в Банкнотно-монетном дворе НБУ - режимном объекте с ограниченным доступом. Нацбанк показал, как происходит этот процесс на примере чеканки памятных и инвестиционных монет к 30-й годовщине Независимости Украины.

Экономическая правда рассказывает, как создаются украинские монеты, и какой путь они проходят от дизайна художников до чеканки.