НБУ разрабатывает рекомендации по усилению безопасности онлайн-банкинга

Национальный банк разрабатывает методические рекомендации по усилению безопасности операций в онлайн-банкинге, онлайн-операций с использованием карточек, мобильных приложений и чатботов в мессенджерах.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан, передает Укринформ.

Он отметил, что информация, указанная на платежных карточках, достаточно часто используется злоумышленниками в мошеннических схемах.

"Для того чтобы граждане были уверены в том, что их банк достаточно защищен от мошеннических атак, мы разрабатываем и скоро опубликуем методические рекомендации для банков по безопасности и мониторингу операций, в том числе с использованием платежных карточек, построения мобильных приложений, интернет-банкинга и чатботов", - рассказал Шабан.

Он добавил, что рекомендации будут базироваться на принципах построения и организации кибербезопасности. В частности, они будут содержать требования к мобильным приложениям, механизмы предотвращения использования утерянных данных, мероприятия по восстановлению доступа к приложению (аккаунту), требования к процедуре изменения финансового номера и требования к защите операций с платежными картами.

Напоминаем:

Постановлением Правления Национального банка от 19 мая 2021 года №43 утверждены Положения о защите информации и киберзащите в платежных системах.

Документ, в частности, предусматривает требования к использованию средств защиты информации и повышение уровня безопасности платежных услуг для пользователей.