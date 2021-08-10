Поставки произведенных в Китае автомобилей Tesla на местный рынок упали на 69%

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Поставки автомобилей Tesla китайского производства на местный рынок резко упали в июле - на 69%.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в июле Tesla поставила в Китае на внутренний рынок 8621 электромобиль, произведенный на заводе в Шанхае - это на 69% меньше по сравнению с показателем июня (28138 авто).

В то же время резко возросло количество экспортируемых электромобилей: если в июне было 5017 автомобилей, то в июле - сразу 24 347 авто, причем большая часть - в Европу.

Общий объем поставок за месяц, таким образом, почти не изменился - сократился лишь на 0,6% относительно июня.

Как отмечает агентство, на результатах поставок в Китае могли сказаться несколько факторов.

В частности, в конце июня правительство Китая потребовало отозвать для исправления проблем с безопасностью почти все проданные в стране автомобили - более 285 тыс авто.

Также издание напоминает, что в марте Китай запретил парковать Tesla на территории военных баз из-за опасений, что видеокамеры на автомобилях могут собирать секретную информацию и раскрывать местонахождение военных объектов. Эту информацию опровергал лично Маск.

Также среди причин снижения поставок - конкуренция: Tesla соревнуется в Китае с местными компаниями. В частности, Li Auto поставила в июле 8589 автомобилей, Xpeng - 8040 единиц, а Nio - 7931 машину.

Как отмечает Bloomberg, впервые результаты местных производителей за месяц оказались на уровне Tesla.

Экономическая правда