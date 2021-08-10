Google снизит зарплату сотрудникам, которые постоянно работают из дома

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Сотрудники Google с помощью калькулятора, который создала корпорация, могут рассчитать, насколько снизится их зарплата при постоянной работе из дома.

Об этом сообщает Reuters.

"Наши компенсационные пакеты всегда определялись местоположением, и мы всегда платим по верхней границе местного рынка, исходя из того, откуда работает сотрудник", - заявил представитель Google, добавив, что заработная плата будет отличаться от города и штата.

"Скриншоты внутреннего калькулятора заработной платы Google, которые увидело агентство, показывают, что сотруднику, который проживает в Стэмфорде, штат Коннектикут (в часе езды от Нью-Йорка) будут платить на 15% меньше при работе из дома.

А зарплата сотрудника, который работает в Нью-Йорке, - не изменится. Скриншоты показали 5% и 10% разницы в районах Сиэтла, Бостона и Сан-Франциско", - пишет издание.

При этом, собеседования с сотрудниками Google свидетельствуют о том, что снижение зарплат может достигать 25%.

Один из сотрудников на условиях анонимности рассказал, что его зарплату уменьшат на 10% в случае постоянной работы из дома.

Он рассматривал возможность удаленной работы, однако решил продолжать ездить в офис несмотря на необходимость тратить на дорогу по 2 часа.

"Это столь же высокое сокращение зарплаты, как и последнее повышение. Я так много работал, чтобы меня повысили, не для того, чтобы потом зарплату снизили", - рассказал он.

Как пишет агентство, такой эксперимент проводится по всей Кремниевой долине - в частности, к таким мерам прибегли Facebook и Twitter.

Напомним:

В компании Google решили требовать вакцинации против коронавируса от сотрудников перед тем, как вывести их на работу в офис.

Экономическая правда