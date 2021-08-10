Фонд госимущества сдает в аренду терминал "С" аэропорта "Борисполь"

фото: фонд госимущества

Фонд госимущества объявил аукцион по аренде здания терминала "С" и части объекта "Дорога и площадка возле терминала "С", которые находятся на балансе аэропорта "Борисполь" - стартовая цена 127,5 тыс грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что онлайн-аукцион состоится 17 августа.

фото: фонд госимущества

Срок аренды - 5 лет.

При этом, общая площадь объекта - 3 078,7 м², из них: здание терминала "С" занимает 1 226,70 м², часть объекта "Дорога и площадка у Т "С" - 1852 м².

"Актив в удовлетворительном техническом состоянии, после ремонта. Имеется электрификация (60 кВт), водоснабжение, канализация и отопление, а также пожарная сигнализация. Также подключен счетчик на тепло, вентиляция, кондиционирование и коммуникации: телефонизация, интернет", - добавили в фонде.

Терминал "С" в аэропорту "Борисполь" открыли в 1995 году для обслуживания VIP-пассажиров, был предназначен преимущественно для обслуживания персональных самолетов бизнес-авиации.

Терминал закрыли в 2012 году, обслуживание VIP-пассажиров перенесли в терминал "D".

Экономическая правда