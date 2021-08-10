Гейтс после развода с женой опустился на 5 место в рейтинге богачей

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Американский бзнесмен, миллиардер Билл Гейтс опустился на 5 место в рейтинге самых богатых людей мира после официального развода с женой Мелиндой - с момента расставания Гейтс передал бывшей жене акции на 5,7 млрд долл.

Об этом сообщает Forbes.

По оценке издания, Гейтс опустился на 5 место в рейтинге богачей - его состояние оценивают в 129,6 млрд долл.

На четвертом месте теперь основатель Facebook Марк Цукерберг.

Отмечается, что после развода компания Cascade Investment, которая управляет инвестициями миллиардера, перевела бывшей жене Гейтса акции на общую сумму почти 2,5 млрд долл.

Ранее Мелинда уже получила от Cascade Investment ценные бумаги на более чем 3 млрд долл.

Напомним:

Бракоразводный процесс между Биллом Гейтсом и Мелиндой Френч Гейтс завершен.

Гейтсы подали на развод 3 мая после 27 лет брака, но пообещали продолжить совместную благотворительную деятельность. Они являются соучредителями одного из крупнейших благотворительных фондов в мире "Фонд Билла и Мелинды Гейтс".

Ранее пара заявила, что достигла соглашения о том, как разделить их семейное имущество. Подробности этой сделки не были раскрыты.

По данным СМИ, одной из причин расторжения отношений могли стать связи Гейтса с обвиняемым в секс-торговле миллиардером Джеффри Эпштайном.

Экономическая правда