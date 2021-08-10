К 2040 году 2/3 продаж автомобилей будут приходиться на электрокары – Bloomberg

Benjamin Girette/Bloomberg

В мире к 2040 году на электрокары будет приходиться две трети продаж всех автомобилей.

Об этом сообщают аналитики BloombergNEF.

По мнению экспертов, в ближайшие 20 лет продажи электромобилей резко возрастут – с 3 миллионов в 2020 году до 66 миллионов в 2040 году. Больше всего "зеленые" машины будут доминировать в Европе и Китае.

В то же время автомобили с двигателями внутреннего сгорания, по мнению аналитиков, уже достигли пика своих продаж, и их количество будет уменьшаться.

В BloombergNEF отмечают, что развитие электромобилей ускоряется благодаря улучшению характеристик аккумуляторов и их стоимости, увеличению количества пунктов зарядки и государственной политике, которая стимулирует отказываться от авто с ДВС.