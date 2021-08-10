К 2040 году 2/3 продаж автомобилей будут приходиться на электрокары – Bloomberg
В мире к 2040 году на электрокары будет приходиться две трети продаж всех автомобилей.
Об этом сообщают аналитики BloombergNEF.
По мнению экспертов, в ближайшие 20 лет продажи электромобилей резко возрастут – с 3 миллионов в 2020 году до 66 миллионов в 2040 году. Больше всего "зеленые" машины будут доминировать в Европе и Китае.
В то же время автомобили с двигателями внутреннего сгорания, по мнению аналитиков, уже достигли пика своих продаж, и их количество будет уменьшаться.
В BloombergNEF отмечают, что развитие электромобилей ускоряется благодаря улучшению характеристик аккумуляторов и их стоимости, увеличению количества пунктов зарядки и государственной политике, которая стимулирует отказываться от авто с ДВС.
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