За неделю выросла оптовая цена сжиженного газа

Средняя цена оптовых партий сжиженного газа в Украине за текущую неделю (23-30 июля) выросла на 200 грн/т, до 28 400 грн/т.

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе "А-95".

Основная причина роста, по словам трейдеров, — нехватка ресурса.

Так, в столичном регионе к концу недели цены составляют 28 300-28 500 грн/т, что на 300 грн/т выше цены неделей ранее. В Харьковской области сделки на неделе в регионе происходили в диапазоне 28 000-28 200 грн/т (+300 грн/т).

Цены в южных областях за неделю выросли до 28 600-29 500 грн/т.

Цены на автогаз в Запорожской области колеблются в диапазоне 28 400–29 000 грн/т, на западе страны оптовые партии, в том числе и реэкспортного польского ресурса, выставлялись по 28 200-28 300 грн/т.