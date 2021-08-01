За неделю выросла оптовая цена сжиженного газа
Средняя цена оптовых партий сжиженного газа в Украине за текущую неделю (23-30 июля) выросла на 200 грн/т, до 28 400 грн/т.
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе "А-95".
Основная причина роста, по словам трейдеров, — нехватка ресурса.
Так, в столичном регионе к концу недели цены составляют 28 300-28 500 грн/т, что на 300 грн/т выше цены неделей ранее. В Харьковской области сделки на неделе в регионе происходили в диапазоне 28 000-28 200 грн/т (+300 грн/т).
Цены в южных областях за неделю выросли до 28 600-29 500 грн/т.
Цены на автогаз в Запорожской области колеблются в диапазоне 28 400–29 000 грн/т, на западе страны оптовые партии, в том числе и реэкспортного польского ресурса, выставлялись по 28 200-28 300 грн/т.
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