В Украине на 3% выросло производство мороженого

За 5 месяцев 2021 производство мороженого в Украине составило 61, 6 тыс литров, что больше на 3% чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает Госпотребслужба.

По данным Ассоциации украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты" крупнейшими регионами-производителями мороженого в Украине Житомирская (54,1% от общего объема производства за 5 месяцев 2021), Харьковская (18,5%), Днепропетровская (11,2%), Львовская (5,6%) и Кировоградская (4,5%) области.

В Украине производится более 900 видов мороженого. Структура ассортимента такова: с комбинированным составом - 55,4%, пломбир - 22,4%, сливочное - 11,3%, молочное - 1,8%, плодово-ягодное - 9,1%.