Шмыгаль анонсировал повышение пенсий военным
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что на следующем заседании Кабинета Министров будет принято решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии.
Об этом он сообщил в Telegram.
Шмыгаль заявил, что в 2017 году, при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован.
"Поэтому сегодня новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. И наше правительство планирует исправить эту ситуацию", - написал глава правительства.
"По инициативе президента Владимира Зеленского уже на следующем заседании Кабинета Министров будет принято разработанное Министерством социальной политики решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Это решение должно уменьшить имеющиеся диспропорции", - добавил Шмыгаль.
В частности, предусматривается с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2000 гривен для почти 400 тыс военнослужащих-пенсионеров, установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3854 гривен.
Также предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность.
"Более чем 40 тыс людей получат повышение почти в 700 гривен", - резюмировал Шмыгаль.
Экономическая правда
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