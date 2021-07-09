Шмыгаль анонсировал повышение пенсий военным

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что на следующем заседании Кабинета Министров будет принято решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии.

Об этом он сообщил в Telegram.

Шмыгаль заявил, что в 2017 году, при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован.

"Поэтому сегодня новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. И наше правительство планирует исправить эту ситуацию", - написал глава правительства.

"По инициативе президента Владимира Зеленского уже на следующем заседании Кабинета Министров будет принято разработанное Министерством социальной политики решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Это решение должно уменьшить имеющиеся диспропорции", - добавил Шмыгаль.

В частности, предусматривается с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2000 гривен для почти 400 тыс военнослужащих-пенсионеров, установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3854 гривен.

Также предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность.

"Более чем 40 тыс людей получат повышение почти в 700 гривен", - резюмировал Шмыгаль.

Экономическая правда