Акции Apple обновили пик стоимости

Цена акции американской компании Apple на торгах 9 июля превысила отметку в 145 долл, обновив свой январский рекорд себестоимости (тогда стоимость каждой ценной бумаги составила 143,16 долл).

Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

По состоянию на 19:15 по Киеву акция Apple торговалась по 145,34 долл на бирже NASDAQ.

На пике пандемии коронавируса, около года назад, стоимость акций компании составляла еще 89,14 долл за штуку.

Как сообщал Bloomberg, на закрытии торгов 7 июля цена акции Apple выросла до 144,57 долларов, обновив достигнутый в январе рекорд.

Отмечается, что рост цены акций обусловлен, в частности, позитивными прогнозами о продажах iPhone.

При этом аналитики, опрошенные агентством, прогнозируют, что ралли акций компании продолжится в течение следующих шести месяцев.

С начала года акции Apple подорожали почти на 9%. Сообщалось, что после роста цены акции до 144,57 долларов рыночная капитализация компании составляла 2,4 трлн долл.

"Apple действительно проснулась за последний месяц, и в краткосрочной перспективе ее бизнес-перспективы достаточно хорошие", - сказал главный инвестиционный директор Matrix Asset Advisors Дэвид Кац.

J.P.Morgan также рекомендовал инвесторам покупать акции Apple.

"Пора начинать покупать снова", - заявил аналитик Самика Чаттерджи, отметив положительные прогнозы о продажах iPhone.

Экономическая правда