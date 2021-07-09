"Налоговый" законопроект не приведет к значительному росту цен на мобильную связь – Минфин

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В Министерстве финансов утверждают, что вследствие увеличения рентной платы за радиочастотный ресурс цены на мобильную связь на 1 абонента вырастут лишь на 17 копеек в месяц.

Об этом Минфин рассказал в колонке ЭП.

В ведомстве рассказали, что доходы компаний в области мобильной связи с 2017 по 2020 год только росли. "В целом доходы от предоставления услуг мобильной связи за этот период выросли в 1,5 раза", - добавили в Минфине.

В то же время рентные платежи оставались неизменными. Фактически, говорят в правительстве, этой нормой только проводится индексация ставки рентной платы для отрасли к фактическому уровню макроэкономических показателей.

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Напоминаем:

Накануне директор по регуляторному обеспечению мобильного оператора компании "Киевстар" Александр Когут заявил, что рост рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5% с 1 июля в этом году приведет к торможению темпов развития мобильных сетей.

Кроме того, это положение не поддержали в комитете Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации.

Экономическая правда





