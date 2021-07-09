По эпизоду о "Кузне на Рыбальском" арестовали третьего подозреваемого

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Печерский суд 8 июля избрал одному из экс-начальников Департамента военно-технической политики Минобороны мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца по делу о поставках некачественной техники ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Экс-чиновнику Министерства обороны присудили держание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривень.

По версии следствия, в результате договоренности между должностными лицами Минобороны и "Кузни на Рыбальском" в 2016 году с рядом нарушений был заключен договор на поставку двух военных катеров. Впоследствии оказалось, что они не соответствуют техническим требованиям и не пригодны для использования Вооруженными Силами.

По этому эпизоду дела ущерб составил около 443 млн грн. Другой эпизод поставки некачественной техники для МОУ касается компании "Богдан Моторс".

Экс-чиновников Минобороны подозревают в умышленном совершении действий с превышением полномочий, что повлекло тяжкие последствия.

Напоминаем:

7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

2 июля следователи ГБР сообщили о подозрениях бывшим должностным лицам Министерства обороны и ЧАО "Кузни на Рыбальском" в этом деле.

Государственное бюро расследований провело обыски на предприятиях, которые связывают с бывшим президентом Петром Порошенко - это завод "Кузница на Рыбальском" и подразделения компании "Богдан Моторс" в Киеве и других областях.

Экономическая правда