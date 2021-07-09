Украинцев будут автоматически переводить к поставщику газа "последней надежды" с 1 августа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение, которое обеспечивает автоматический переход потребителей газа к поставщику "последней надежды" – ГК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает НКРЭКУ.

Принятым решением предусматривается автоматическая поставка природного газа поставщиком "последней надежды" производителям тепловой энергии в условиях, когда производитель тепловой энергии остался без поставщика или у действующего поставщика отсутствует подтвержденная номинация для нужд производителя тепловой энергии.

Решение вступает в силу 1 августа этого года.

"Это очень важное решение, которое направлено на защиту прав потребителей. После его принятия все потребители всегда будут обеспечены теплом, даже если предприятия теплокоммунэнерго по какой-то причине (нет поставщика газа и т.п.) не будут получать природный газ, то автоматически его поставщиком становится государственная НАК "Нафтогаз Украины"", – заявил глава регулятора Валерий Тарасюк.

Экономическая правда