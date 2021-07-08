СНБО хочет создать реестр запрещенных сайтов – член рабочей группы

Совет нацбезопасности и обороны на совещании 8 июля принял окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов.

Об этом сообщил в Facebook член Интернет-ассоциации Украины и член рабочей группы по вопросам технической реализации реестра Максим Тульев.

"Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов - того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолюно невозможным в Украине.

Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней. Попробую как-то остановить это безумие, но шансов откровенно мало", - написал он.

В комментарии "НВ.Бизнес" Тульев сказал, что рабочая группа начнет полноценную работу с понедельника.

По его словам, политическое решение о создании реестра уже принято.

"В украинском законодательстве не прописано, кроме решения суда по детской порнографии, не прописано, как именно должно происходить эта блокировка. Наше обжалование в ЕСПЧ сейчас строится на том, что в Украине нет процедуры и нет законного основания что-то заблокировать", - пояснил он.

При этом, Тульев добавил, что "за это время могут поменять законы".

По его словам, в СНБО хотят разработать технические требования к блокированию, которые будут описывать, как операторы должны осуществлять блокировку сайтов.

Напомним:

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации сообщила, что в Украине закроют доступ к 426 интернет-порталам - среди них РБК и Livejournal из-за судебного решения.

Позже правоохранители закрыли уголовное производство по делу, по которому суд решил заблокировать доступ к более чем 400 интернет-ресурсов.

Экономическая правда