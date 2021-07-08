Укрзализныця добавила поезд до Бердянска
Четверг, 8 июля 2021, 10:51
Укрзализныця с 12 июля назначила курсирование дополнительного двухгрупного ночного поезда из Кременчуга, Полтавы и Харьков к Бердянске.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, поезд № 250/249 сообщением Кременчуг, Полтава – Бердянск будет отправляться из Кременчуга в четные даты в 16:40. В Бердянск он прибывает в 7:27.
Обратно из Бердянска поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.
Поезд № 261/262 Харьков — Бердянск будет отправляться из Харькова в 21:53 в четные числа.
В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Харьков в 04:50.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua