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Укрзализныця добавила поезд до Бердянска

Четверг, 8 июля 2021, 10:51
 
SHUTTERSTOCK

Укрзализныця с 12 июля назначила курсирование дополнительного двухгрупного ночного поезда из Кременчуга, Полтавы и Харьков к Бердянске.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, поезд № 250/249 сообщением Кременчуг, Полтава – Бердянск будет отправляться из Кременчуга в четные даты в 16:40. В Бердянск он прибывает в 7:27.

Обратно из Бердянска поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.

Поезд № 261/262 Харьков — Бердянск будет отправляться из Харькова в 21:53 в четные числа.

В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Харьков в 04:50.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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