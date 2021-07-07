УЗ планирует изменить тарифы на грузоперевозки – это "плюс" 10 миллиардов в год

укрзализныця

Укрзализныця и Мининфраструктуры предлагают с 1 сентября 2021 изменить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, благодаря чему компания может получить дополнительные 10 млрд грн доходов в следующем году.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ со ссылкой на слова и.о. главы железной дороги Ивана Юрика.

В случае изменения тарифов с 1 сентября 2021 года, добавил он, Укрзализныця до конца этого года сможет получить дополнительные доходы в сумме 1,783 млрд грн и около 10 млрд грн - в следующем году.

В компании напоминают, что тарифы не пересматривались с марта 2019 года, и за это время значительно возросла стоимость продукции, которую использует железная дорога. Кроме того, имеется диспропорция между тарифами на перевозку грузов различных классов, что создает неконкурентные условия для грузоотправителей.

Так, по официальным данным, с 2009 по 2020 год рост индекса цен производителей промышленной продукции опережает индекс тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 60%.

"Мы должны прекратить субсидирование отдельных видов грузов, что происходило за счет существования низких тарифных классов, и недополученный финансовый ресурс за последние годы должен быть наконец направлен на благо компании", - отметил Юрик.

Для уменьшения рисков для экономики повышать тариф будут постепенно.

Предлагается с 1 сентября 2021 года повысить на 8% уровень тарифов на перевозку грузов 1-го и 2-го тарифных классов. Следующий этап повышения тарифов на указанные классы грузов предполагается провести с 1 января 2022 года: для грузов 1-го тарифного класса - на 20,4%, 2-го класса - на 6,5%.

Экономическая правда