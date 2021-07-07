Кабмин утвердил финплан "Укрхимтрансаммиака" на 2021 год

Кабинет министров утвердил финплан государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" на 2021 год.

Такое решение было принято на заседании 7 июля, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, обнародовав фрагмент пояснительной записке к документу.

Проектом финплана предусмотрено получение 1,76 млрд чистого дохода, 100,3 млн грн - чистой прибыли, 1,53 млрд грн - выплаты в пользу государства.

Ранее "Укрхимтрансаммиак" сообщал об увеличении вдвое чистой прибыли 2020 года, к 165 млн гривен, по сравнению с 2019 годом, когда он составлял 109 млн гривен.

В 2020 году госпредприятие уплатило всех видов налогов и обязательных платежей на сумму 1,461 млрд грн, в том числе рентной платы за транзитную транспортировку аммиака - 1,3 млрд грн, это на 4% выше результата 2019 года (1,25 млрд грн).

Как отмечается на сайте компании, ГП "Укрхимтрансаммиак" - стратегически важное для Украины государственное предприятие, является одним из крупнейших мировых транспортировщиков жидкого аммиака и оператором украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

В состав предприятия входят два структурных подразделения - Приднепровское и Николаевское управление магистрального аммиакопровода.

Экономическая правда