"Укрзализныця" повысила на 10% зарплаты сотрудников с наименьшими окладами

"Укрзализныця" с июня 2021 года повышает на 10% часовые тарифные ставки и должностные оклады работников, имеющих оклад менее 30 тыс грн - уже за июль железнодорожники получат повышенные заработные платы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Повышение окладов было согласовано в марте с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины.

"Выполняем договоренности - повышаем тарифные ставки и должностные оклады тем работникам, которых окладная часть менее 30 тыс грн. Правление приняло решение ввести указанные изменения с 1 июня.

За июль железнодорожники получат уже увеличенные зарплаты, а перерасчет за июнь будет осуществлен при начислении зарплаты за август", - заявил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

По его словам, указанные предложения были проработаны совместно с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины, изменения были внесены в Положение об оплате труда работников АО "Укрзализныця".

Напомним:

30 марта 2021 года Укрзализныця и профсоюзы договорились в случае стабилизации финансово-экономического состояния общества с 1 июня 2021 года увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады тем железнодорожникам, у которых оклады меньше 30 тыс грн.

Экономическая правда