Правительство утвердило порядок предоставления отпуска при рождении ребенка для отца

unsplash

На заседании Кабинета Министров 7 июля был утвержден порядок предоставления отпуска при рождении ребенка для отца и других членов семьи сроком 14 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

К числу лиц, имеющих право на такой отпуск, отнесли отца, жена которого родила ребенка, а также отца, не состоящего в зарегистрированном браке с матерью, если они связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности.

Кроме того отпуск могут взять бабушка, дедушка или другой совершеннолетний родственник ребенка, фактически осуществляющие уход за ребенком, мать/отец которой является одинокими матерью/отцом.

Оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней предоставляется однократно, но не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

Также в Порядке приведены определения терминов, которыми следует руководствоваться при предоставлении отпуска ("одинокая мать", "одинокий отец", "другой совершеннолетний родственник ребенка") и определен перечень документов для каждой категории лиц.

Напомним:

15 апреля 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №3695, что устранил законодательные пробелы, которые ограничивают права отдельных членов семьи на отпуск по уходу за ребенком.

Экономическая правда