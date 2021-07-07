Кабмин предлагает упростить условия производства спиртовых дистиллятов малыми производителями

Кабмин одобрил законопроект об изменениях в законодательство, которые упрощают условия производства спиртовых дистиллятов малыми производителями.

Такое решение было принято на заседании 7 июля, передает Правительственный портал.

Отмечается, что такое решение принято в рамках Программы реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы.

"Минэкономики продолжает работу по реформированию и детенизации спиртовой отрасли, которая играет значительную роль в обеспечении рынка сырьем, наполняет государственный бюджет и способствует развитию украинского бизнеса, в том числе малых предпринимателей.

Сегодняшнее решение предусматривает упростить процедуры лицензирования производства спиртовой продукции для малого бизнеса. В частности, стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов предлагается уменьшить почти в 17 раз", - отметил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Алексей Любченко.

Законопроектом предусматривается:

упростить процедуру лицензирования производства и уменьшить стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов - с 500 тыс грн до 30 тыс грн;

расширить перечень спиртовых дистиллятов, разрешенных для использования в производстве алкогольных напитков;

признать малыми производителями дистиллятов субъектов хозяйствования, которые производят спиртовые дистилляты и спиртные напитки из собственных дистиллятов, объем реализации которых не превышает 10 тыс. декалитров за календарный год и установить требования к их материально-технической базе;

согласовать нормы законодательства о лицензировании производства и продажи спиртных дистиллятов, исключив положения об обязательном сертификации спирта, дистиллятов, биоэтанола и табачных изделий.

"Реализация документа позволит упростить доступ малых производителей к рынку спиртовых дистиллятов и спиртных напитков, стимулировать развитие и легализации малого предпринимательства, а также создать дополнительные возможности для переработки сельскохозяйственной продукции", - добавили в правительстве.

Экономическая правда