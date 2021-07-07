Все разделы
Укр / Рус

Кабмин предлагает упростить условия производства спиртовых дистиллятов малыми производителями

Среда, 7 июля 2021, 15:40
 

Кабмин одобрил законопроект об изменениях в законодательство, которые упрощают условия производства спиртовых дистиллятов малыми производителями.

Такое решение было принято на заседании 7 июля, передает Правительственный портал.

Отмечается, что такое решение принято в рамках Программы реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы.

"Минэкономики продолжает работу по реформированию и детенизации спиртовой отрасли, которая играет значительную роль в обеспечении рынка сырьем, наполняет государственный бюджет и способствует развитию украинского бизнеса, в том числе малых предпринимателей.

Сегодняшнее решение предусматривает упростить процедуры лицензирования производства спиртовой продукции для малого бизнеса. В частности, стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов предлагается уменьшить почти в 17 раз", - отметил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Алексей Любченко.

Законопроектом предусматривается:

  • упростить процедуру лицензирования производства и уменьшить стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов - с 500 тыс грн до 30 тыс грн;
  • расширить перечень спиртовых дистиллятов, разрешенных для использования в производстве алкогольных напитков;
  • признать малыми производителями дистиллятов субъектов хозяйствования, которые производят спиртовые дистилляты и спиртные напитки из собственных дистиллятов, объем реализации которых не превышает 10 тыс. декалитров за календарный год и установить требования к их материально-технической базе;
  • согласовать нормы законодательства о лицензировании производства и продажи спиртных дистиллятов, исключив положения об обязательном сертификации спирта, дистиллятов, биоэтанола и табачных изделий.

"Реализация документа позволит упростить доступ малых производителей к рынку спиртовых дистиллятов и спиртных напитков, стимулировать развитие и легализации малого предпринимательства, а также создать дополнительные возможности для переработки сельскохозяйственной продукции", - добавили в правительстве.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин спирт

powered by lun.ua
Материалы по теме
В правительстве прогнозируют инфляцию до 8% по итогам года 7 июля 2021, 15:15
Пенсионная реформа: Кабмин определил орган, который будет лицензировать пенсионные фонды 7 июля 2021, 14:58
С 1 января 2022 года повысится размер пособия на детей с тяжелыми болезнями 7 июля 2021, 14:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!