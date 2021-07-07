С 1 января 2022 года повысится размер пособия на детей с тяжелыми болезнями
Среда, 7 июля 2021, 14:35
С 1 января 2022 повысится размер пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность - Кабмин поддержал соответствующую инициативу.
Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.
"Этим решением также предлагается назначение стипендии детям погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны.
Кроме того, предусматривается назначение государственной социальной помощи и помощи на детей одиноким матерям без уменьшения ее размера, если центр занятости не сможет предложить им работу", - написал Шмыгаль.
Экономическая правда
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