Суд признал банкротом "Богдан Моторс" Гладковского

Олег Гладковский Фото ЭП

6 июля Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ЗАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом сообщает finbalance со ссылкой на сообщение суда по делу №904/6691/20.

Также, 20 апреля суд утвердил реестр требований кредиторов компании на 6,7 млрд грн, в том числе требования Укрэксимбанка на 1,64 млрд грн, UniCredit Bank AG на 1,78 млрд грн, "Международного инвестиционного банка" на 181,6 млн грн, "Саревин Инвестментс ЛТД" на 2,35 млрд грн и других.

Кроме того, издание указывает на связь кредиторов с акционерами "Богдан Моторс". Например, Гладковський-старший и его сын Игорь являются миноритарными акционерами "Международного инвестиционного банка" (мажоритарий – Петр Порошенко).

Инициатором процедуры банкротства является ООО "Финансовая компания "Финворк".

ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского.

Напоминаем:

Автокомпания "Богдан Моторс", принадлежащая экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в 2020 году, по предварительным данным, получила больше 3 миллиардов ущерба.

Олег Гладковський — один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имеет также и Порошенко.

Издание "Bihus.info" в феврале — марте 2019 года обнародовало расследования о том, как люди из окружения Порошенко курирующих хищения в оборонной сфере.

В июле 2019 года сообщалось, что Олег Гладковський вернулся на работу руководителя корпорации "Богдан".

Ранее Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве автокомпании "Богдан Моторс"