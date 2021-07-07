Больше половины коксовых батарей в Украине работают с нарушениями нормативов 

Харьковский коксохим depo.ua

Из трех десятков коксовых батарей в Украине, более половины исчерпали нормативный срок эксплуатации в 25 лет и работают сверхурочно, чем нарушают технологические нормативы — за 10 лет предприятия так и не обновили свои мощности.

Об этом в колонке на ЭП рассказал старший эксперт по сокращению промышленного загрязнения Команды поддержки реформ Минприроды Олег Савицкий.

По его словам, в Украине сейчас работает 8 коксохимических предприятий, большинство из которых строились в 30-50 годы прошлого века. Больше всего от ситуации с нарушениями нормативов страдают жители промышленных городов: Харькова, Мариуполя, Запорожья, Каменского и Кривого Рога.

Еще 12 лет назад приказ Минприроды № 507 утверждал технологические нормативы выбросов от коксовых печей. Но в 2014 году были внесены изменения, которые перенесли сроки модернизации до 1 января 2021 года.

В апреле 2021 сроки для технологических нормативов продлили еще на 1 год — до 1 января 2022 года. Однако, предприятия за более чем 10 лет так и не обновили производственные мощности, поэтому вряд ли можно ожидать, что они это сделают за год, — добавил Савицкий.

5 из 8 предприятий принадлежат компании "Метинвест" Рината Ахметова и изготавливают 1 млрд 150 тысяч тонн кокса в год, что составляет около 65% всего производства коксующегося угля в отрасли.

По объемам производства кокса (1492 тыс. Т / год) предприятие значительно уступает Авдеевскому коксохимическому заводу (3615 тыс. т / год) и "АрселорМиттал Кривой Рог" (3406 тыс. т / год), занимая третье место, но значительно опережает их по выбросам основных загрязняющих веществ.

Как отмечает эксперт Минприроды, это ставит под угрозу как экологической, так и экономической безопасности государства, ведь "промышленность формирует почти четверть ВВП и валютной выручки страны, а также десятую часть государственного бюджета".

Напоминаем:

В мае депутаты вдруг провалили евроинтеграционный законопроект №4167 об уменьшении промышленного загрязнения, который предоставляет 12 лет на модернизацию промышленности согласно европейским нормам.

Зеленский ожидает, что к концу года в Украине будут приняты все главные экологические законы.

Руслан Стефанчук отметил, что основные экологические законы будут рассмотрены на повестке дня Верховной Рады и принятые еще до летних каникул парламента.

Экологические организации требуют от Верховной Рады безотлагательно рассмотреть и принять законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшение и контроль загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности", который имплементировать в Украине положения Директивы 2010/75 / ЕС "О промышленные выбросы" и обеспечить внедрение наилучших доступных технологий и методов управления в промышленности, а также законопроект №3091 "О государственном экологическом контроле".