VIN-коды автомобилей появились на портале открытых данных

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Министерство внутренних дел опубликовало на Едином государственном веб-портале открытых данных набор данных вместе со сведениями о VIN-коде, необходимом для проверки авто.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

VIN-код - это уникальный номер автомобиля, состоящий из 17 цифр. Сейчас на портале доступна информация о транспортных средствах, зарегистрированных с 1 января 2021 года - более 820 тысяч.

В комбинации VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и год его выпуска. Они используются во всем мире по единому стандарту. Данные VIN-кода позволяют: идентифицировать каждую машину в мире и получить базовую информацию о ней; проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали фальшивые номера и документы; узнать точную дату растаможивания авто; понять точное количество предыдущих владельцев, ведь быть вторым или шестым владельцем - это разные вещи.

Согласно данным Минцифры, сведения о транспортных средствах и их владельцах являются самым популярным набором данных на Едином государственном веб-портале открытых данных. С августа 2018 года его просмотрели более 440 тысяч раз, а загрузили более 200 тысяч.

Экономическая правда