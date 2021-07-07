Украинские водители не готовы отказаться от авто, чтобы уменьшить пробки – исследование

depo.ua

73% украинских водителей уверены, что победить пробки можно строительством новых дорог и развязок, и лишь 12% согласились бы с ограничениями на въезд машин в центры городов.

Об этом говорится в результатах опроса 10 тысяч респондентов, проведенного аналитической службой OLX.

Делиться своим авто с другими, чтобы уменьшить нагрузку на дорогах, готовы еще меньше — только 7% автомобилистов.

Также не могут найти общий язык автомобилисты и владельцы альтернативного транспорта: первые считают велосипеды и самокаты опасными, а вторые выезжают на дороги из-за плохой инфраструктуры.

69% опрошенных украинцев, которые владеют легковым автомобилем, пользуются им ежедневно. 22% — берут машину несколько раз в неделю. 7% — садятся за руль только на выходных или несколько раз в месяц. 2% — пользуются машиной поочередно с другими членами семьи.

Каждый пятый украинец считает, что в своем населенном пункте может попасть в пробку даже в выходные.

Такое же количество негативно относится к выделенным полосам для общественного транспорта. По мнению 19%, они лишь уменьшают проезжую часть для легковых авто. 80% все же положительно относятся к этим полосам.

Не могут найти общий язык автомобилисты и владельцы альтернативных видов транспорта: велосипедов, самокатов, моноколес и т.п. Последние массово жалуются на плохую инфраструктуру — 91% опрошенных считают ее слабо развитой и не урегулированной. Это заставляет владельцев такого транспорта выезжать на дороги общего пользования. Поэтому недовольны и водители авто — половина из опрошенных считают, что это увеличивает риск ДТП на дорогах.

Согласно результатам исследования, каждый третий респондент, не имеющий машину, планирует ее приобрести. Только каждый восьмой пешеход не садится за авто, так как считает более удобным общественный транспорт.

Экономическая правда