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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Вторник, 6 июля 2021, 18:23
 
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Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки и установил его на 7 июля на уровне 27,25 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,26 грн (на 6 июля - 32,37 гривни).

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Напоминаем:

6 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

6 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.

Экономическая правда

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