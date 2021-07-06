Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Вторник, 6 июля 2021, 18:23
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки и установил его на 7 июля на уровне 27,25 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,26 грн (на 6 июля - 32,37 гривни).
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Напоминаем:
6 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.
6 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.
Экономическая правда
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