УЗ восстанавливает ежедневный поезд Черновцы - Чернигов
Вторник, 6 июля 2021, 16:56
Укрзализныця с 7 июля восстанавливает ежедневное курсирование ночного поезда сообщением Черновцы - Чернигов - Черновцы вместо курсирования через день.
Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в Telegram.
Так, ночной скорый поезд "Буковина" № 117/118 будет отправляться из Черновцов в 19:46 и прибывать в Чернигов в 11:22.
Обратно из Чернигова он будет отправляться с 8 июля в 16:50, в Черновцы прибывать в 7:57.
Экономическая правда
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