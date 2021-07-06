УЗ восстанавливает ежедневный поезд Черновцы - Чернигов

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Укрзализныця с 7 июля восстанавливает ежедневное курсирование ночного поезда сообщением Черновцы - Чернигов - Черновцы вместо курсирования через день.

Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в Telegram.

Так, ночной скорый поезд "Буковина" № 117/118 будет отправляться из Черновцов в 19:46 и прибывать в Чернигов в 11:22.

Обратно из Чернигова он будет отправляться с 8 июля в 16:50, в Черновцы прибывать в 7:57.

Экономическая правда