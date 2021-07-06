Нефть достигает рекорда с 2014 года из-за безрезультатной встречи ОПЕК +

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Цены на нефть на мировых рынках достигают рекордов после того, как на заседании ОПЕК+ страны-экспортеры нефти не смогли договориться по объемам производства на будущее.

Об этом сообщает Reuters, данные Markets Insider.

Страны-экспортеры нефти на заседании 5 июля не смогли согласовать будущий план по производству нефти и должны были оставить переговоры без принятого решения. В частности, возможный рост объемов предложения на рынке сорвалось из-за спора между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Так, ОАЭ не согласились с предложением продолжить восьмимесячные ограничения на добычу нефти. Прямым следствием провалившихся переговоров стала реакция рынка: если ограничения на предложение нефти не ослабят, рынок окажется в условиях дефицита на фоне восстановления экономической активности после пандемии.

Ожидания дефицита подняли цены на нефть марки Brent к 77,82 долларов/баррель - самого высокого уровня с октября 2018 года. По состоянию на 14:32 по Киеву котировки упали до 76,94 доллара/баррель.

Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла до рекорда с конца 2014 года - 76,90 долларов/баррель. В этом году нефть подорожала на около 50% и более чем 385% против пандемического 2020 года.

Пока окончательно не ясно, оставят ли страны-экспортеры неизменными ограничения на август, или через несколько дней встретятся снова за столом переговоров.

markets insider

Экономическая правда