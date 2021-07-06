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Аренда площадей на вокзалах: общая стартовая арендная плата выросла на 50%

Вторник, 6 июля 2021, 13:15
 

"Укрзализныця" 2 июля провела в электронной системе "Prozorro.Продажи" ряд первых аукционов по аренде коммерческих площадей вокзалов - в результате торгов начальная цена продажи лота увеличилась почти на 50%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Общая начальная стоимость месячной аренды коммерческих площадей вокзалов по результатам проведенных аукционов увеличилась почти на 50%.

Это свидетельствует о заинтересованности бизнеса работать на вокзалах Укрзализныци и вместе с нами делать их более современными и комфортными для пассажиров. Уверен, что такое сотрудничество имеет большие перспективы для всех участников этого проекта", - отметил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик.

"Во время указанных аукционов было разыграно первые 18 лотов (объектов) со стартовой месячной арендной платой 73,4 тыс грн. В результате по некоторым аукционам начальная стоимость увеличилась в несколько раз и в целом составила 108,2 тыс грн. Поэтому общая стартовая арендная плата выросла на 47%.

Бизнесу были предложены для аренды коммерческие площади вокзалов станций Днепр-Главный, Запорожье-1 и Хмельницкий. После заключения соответствующих договоров с победителями торгов на этих вокзалах будут размещены, в частности, банкомат, платежный терминал, вендинговый автомат, кавомат, объекты торговли продовольственными товарами (с правом и без права продажи подакцизной группы товаров)", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

"Укрзализныця" начинает передачу в долгосрочную аренду торговых площадей железнодорожных вокзалов - в течение лета компания через систему "Prozzoro.Продажи" планирует передать в аренду более 41,5 тыс кв. м площадей 24 вокзалов.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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