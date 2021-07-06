Укравтодор и Минобразования потратили средства с COVID-фонда без нарушений – аудит

Госаудитслужба подготовила результаты аудита Фонда борьбы с COVID-19 для Международного валютного фонда.

Во время проверки трех распорядителей средств не выявлены финансовые нарушения и потери.

Результаты этого отчета опубликованы на специализированном веб-портале StateWatch Контроль COVID-расходов.

Речь идет о Министерстве образования и науки, Министерство юстиции и Укравтодоре.

В частности Укравтодору на строительство дорог было выделено наибольшую сумму средств всех распорядителей - 26,1 млрд грн, то есть более трети Фонда. Из них охвачено аудиторским контролем 14,5 млрд грн и выявлено проблемных вопросов, которые не являются финансовыми нарушениями, на сумму 8,7 млрд грн.

Например, на наибольшую сумму было допущено нарушений в законодательстве в сфере закупок. А именно: структуры Укравтодора не отклонили участников торгов, предложения которых не отвечали требованиям тендерной документации. По таким договорам подрядчики выполнили работы на сумму 6,6 млрд грн.

МОН получило из Фонда 41,9 млн грн для возврата средств, уплаченных за предоставление услуги по проведению пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году. Контролем было охвачено всю сумму потраченных средств. Аудиторы ГАС не выявили ни нарушений, ни других проблемных вопросов.

Нарушений также не было выявлено при проверке Минюста, которому Кабинет Министров выделил средства на приобретение медицинских товаров для Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и доплаты медикам, которые там работают, в сумме 22,5 млн грн; а также на осуществление платежей во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины (103 млн грн).

Аудиторским контролем было охвачено только 22,6 млн грн, освоенных Минюстом. И хотя нарушений выявлено не было, аудиторы зафиксировали проблемные вопросы на сумму 1,4 млн грн.

Речь идет о неэффективном использовании средств Фонда в результате приобретения медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты не у производителей напрямую, а у посредников.

Аудиторы также обнаружили, что Государственное управление делами допустило минимальные финансовые нарушения на сумму 4 тыс грн. Ведомством было использовано 51,1 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования для больницы "Феофания" и других заведений ГУД. Аудитом было охвачено всю сумму использованных средств, а выявленные финансовые нарушения на мизерную сумму заключались в излишнем использовании средств на уплату НДС.

Также была установлена нехватка средств индивидуальной защиты.

В то же время нарушений на наибольшую сумму было обнаружено во время аудита использования средств Фонда Министерством здравоохранения. Речь идет о нарушениях на сумму 249,3 млн грн, из которых 18,9 млн грн - непосредственные потери. Контролем было охвачено 11,3 млрд грн, то есть 64% от средств Фонда, которые были использованы Минздравом.

В целом проблемных вопросов, которые не являются финансовыми нарушениями, в Минздраве зафиксировано на сумму 3,9 млрд грн.

При проведении контрольных мероприятий было устранено нарушений на сумму 5,2 млн грн.

Аудит был проведен по 12 главным распорядителям, во время которого было установлено финансовых нарушений на сумму 406,8 млн грн, 114,4 млн грн из них - потери. Также были обнаружены проблемные вопросы на сумму 25,6 млрд грн.

Аудиторы проверили Минэкономики, Минсоцполитики, Минкультуры, Минздрав, МВД, Минрегион, Фонд госимущества, ГУД, Минмолодьспорта, МОН, Минюст и Укравтодор.

Госаудитслужбой было проведено 962 мероприятия государственного контроля, охвативших 44,5 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19, то есть 67% от суммы средств Фонда, которая была использована в 2020 году (66,5 млрд грн).

Экономическая правда