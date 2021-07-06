В Украине заработала система автоматического ареста счетов должников в банках

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6 июля полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая позволит арестовывать средства на банковских счетах украинцев-должников автоматически.

Об этом говорится в материале "Экономической правды".

Что именно изменилось?

Раньше для того, чтобы списать долги с должников исполнительной службе приходилось сначала находить деньги на счетах, отправляя запросы всем украинским банкам. Часто банки отказывались предоставлять исполнителям такую информацию, что затрудняло процесс взыскания долгов.

В случае выявления счетов должника исполнителям нужно было отправлять еще одно письмо с требованием арестовать средства. Процедура была длительной, ведь все запросы нужно было отправлять в бумажной форме. Это затрудняло процесс погашения долгов.

Однако в апреле 2021 года Нацбанк обновил свои положения о раскрытии банковской тайны. Теперь по требованию исполнителей банки предоставляют информацию не только о наличии счетов должника, а и их номера и остатки средств на них.

В то же время Минюст разрешил использовать Автоматизированную систему исполнительного производства для выявления и ареста средств на счетах во всех исполнительных производствах, а не только в тех, которые касаются уплаты алиментов, как было раньше.

Это означает, что выявить банковские счета должников и остатки на них, а также арестовать эти средства для государственных и частных исполнителей стало намного проще.

Как это работает?

Государственный или частный исполнитель создаст в системе специальный запрос о наличии средств у должника, который автоматически поступит всем банкам, которые присоединились к АСВП. Эту информацию банки получат за час.

В этой же системе исполнитель сможет создать постановление об аресте средств на счетах должника, направить банкам требование о списании средств со счетов и реквизиты исполнительной службы, на которые их нужно перевести.

Вскоре процесс конфискации средств тоже должен стать автоматическим. До этого времени требования о списании средств исполнители будут посылать традиционной почтой.

В каких банках деньги должников будут арестовывать автоматически?

В настоящее время к Автоматизированной системе исполнительного производства подключены: "Приватбанк", "ТАСкомбанк", "Универсал банк" (в частности Монобанк), "ОКСИ банк", банк "Восток", "Индустриалбанк" и "ПроКредит банк". Еще 44 банка тестируют систему и вскоре присоединятся к ней, а 11 банков ведут переговоры о подключении к тестовой среде.

Какие долги будут арестовывать автоматически?

Автоматически арестовывать средства на счетах можно всем должникам, которые попали в соответствующий реестр должников. Ранее такая процедура применялась только в отношении должников по уплате алиментов.

По данным Opendatabot, в апреле в реестре была информация о 5,54 млн долгов. Эта цифра постоянно растет: к началу 2020 году там было 3,8 млн долгов.

Сможет ли исполнительная служба арестовать счет, если его владелец об этом не знает и что произойдет, если средств на счете должника недостаточно для погашения задолженности, читайте в нашей публикации: Как банки будут арестовывать средства и всегда ли должники будут об этом знать заранее

Ярослав Винокуров, ЭП