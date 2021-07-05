"Газпром" не забронировал допмощности ГТС Украины и Польши на годовых аукционах

фото: оператор гтс

Российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на следующий газовый год (с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года) через Польшу и Украину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на итоги годовых аукционов, состоявшихся в понедельник на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

Отмечается, что Оператор ГТС Украины выставлял для летнего бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн куб. м в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту объемом 40 млрд куб. м в год - это 109 млн куб. м в сутки).

А польский Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки.

"Сначала ОГТСУ выставлял на аукцион 15 млн куб. м в сутки, но потом предложение сократилось до 9,8 млн куб. м в сутки", - добавляет издание.

Напомним:

"Газпром" на аукционе 29 июня вновь отказался бронировать на июль дополнительную транзитную мощность Украине объемом 63,7 млн кубометров газа в сутки.