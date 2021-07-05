Лоукостер Wizz Air вернулся в аэропорт Борисполь

"Дочка" лоукостера Wizz Air, Wizz Air Abu Dhabi, 3 июля вернулся в аэропорт Борисполь на постоянной основе - компания из него вышла в 2011 году.

Об этом сообщает avianews.

Wizz Air Abu Dhabi соединит Киев со столицей ОАЭ Абу-Даби. На маршруте она будет использовать новые самолеты Airbus A321neo с 239 местами.

В первые две недели авиакомпания будет летать в Борисполь только каждую субботу. С 20 июля и до конца месяца придадут также перелеты по вторникам. График на август снова предусматривает полеты раз в неделю по четвергам, а в сентябре - три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Цена авиабилетов из Киева в Абу-Даби начинается от 840-940 грн в одну сторону с маленькой ручной кладью.

В мае на пресс-конференции председатель совета директоров компании "Мастер-Авиа", управляющей аэропортом "Киев", Денис Костржевский рассказал, почему Wizz Air возвращается в Борисполь.

Так, компания переходит на более вместительные самолеты Airbus А321, которые из "Киева" могут летать только с ограничениями. В то же время, дальние рейсы, например - в ОАЭ, которые являются предельной дальностью для этих самолетов, - должны выполняться с полной загруженностью и заправленностью.

"Из аэропорта "Киев" А321 с полной загрузкой просто не вылетает. Поэтому авиакомпания приняла решение летать в Абу-Даби из соседнего аэропорта", - пояснил Кострежевский.