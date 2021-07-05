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64% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении – опрос

Понедельник, 5 июля 2021, 13:45
 

64% опрошенных украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении (в правильном - 20%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 22 по 29 июня 2021 года провел КМИС.

Еще 16% затруднились или отказались ответить на этот вопрос.

 

Отметим, что по результатам опроса украинцы скорее негативно оценивают деятельность президента Владимира Зеленского.

В частности, 52,7% не одобряют деятельности Зеленского против 34,1%, одобряющих (еще 13,2% не определились или отказались отвечать на вопросы).

С 22 по 29 июня 2021 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения методом личного интервью с использованием планшета (CAPI).

Был опрошен 2031 респондент в возрасте от 18 лет, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5 %.

Экономическая правда

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